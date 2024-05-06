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19:51, 6 мая 2024Из жизни

Подросток стриг газоны и стал миллионером

Подросток из США стриг газоны и стал миллионером

Фото: africa_pink / Shutterstock / Fotodom

В США подросток стал миллионером, построив бизнес на стрижке газонов. Об этом пишет Fortune.

Чейз Галлахер начал стричь газон соседа за 35 долларов (3200 рублей), когда ему было 12 лет. Сначала к нему обращались только два человека. Тогда его мама предложила раздавать листовки с информацией об услугах. В следующем году у него было уже десять клиентов.

К 16 годам Галлахер заработал более 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей) на стрижке газонов и начал заниматься ландшафтным дизайном. Для этого он нанял своего знакомого Майка, а сам управлял проектами.

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Сейчас ему 23 года, и в его ландшафтном бизнесе работают девять сотрудников. В прошлом году доход Галлахера составил более миллиона долларов (91,6 миллиона рублей).

Галлахер решил не поступать в колледж. По его мнению, учеба тратит то время и деньги, которые можно вложить в развитие собственного бизнеса.

Ранее сообщалось, что миллионер-ютубер решил всего за год заработать миллион долларов с нуля без денег и дома. Его эксперимент завершился провалом.

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      Юлия Юткина
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