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10:43, 6 мая 2024Силовые структуры

Похитивший и заказавший мужчину организатор российской преступной группы попался

В Подмосковье организатор преступной группы попал под суд за убийство компаньона

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Подмосковье организатор преступной группы попал под суд за похищение и расправу над компаньоном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным следствия, в октябре 2021 года соучредитель некой коммерческой организации решил расправиться со своим компаньоном. Для этого он обратился к знакомому и за денежное вознаграждение тот привлек еще четверых человек. Они тщательно планировали преступление и для этого приобрели два автомобиля. По информации правоохранителей, само преступление произошло 26 января 2022 года. Тогда обвиняемые проследили маршрут потерпевшего. Около его дома они насильно посадили мужчину в автомобиль и вывезли в лес, где задушили и закопали.

В ходе следствия оперативники выяснили, что в 2016 году один из фигурантов расправился с сослуживцем. Также установлено, что организатор преступной группы незаконно проводил азартные игры в Санкт-Петербурге и на территории Московской области.

Организатор преступной группы обвиняется по статьям о расправе над человеком, о незаконном обороте оружия и незаконной организации азартных игр. Также следователи завершили расследование в отношении пяти подельников фигуранта. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации похищения и похищении, совершенном группой лиц, а также в расправе по найму. Также один из них обвиняется по статье о незаконном обороте наркотиков. Все материалы находятся в суде.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали 22-летнюю местную жительницу, готовившую расправу над 35-летним предпринимателем.

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      Анна Габай
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