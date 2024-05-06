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11:29, 6 мая 2024Бывший СССР

Политолог допустил приход «никакого» человека к власти на Украине

Политолог Журавлев: президентом Украины могут сделать «никакого» человека

Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Альтернативой Владимиру Зеленскому на посту президента Украины может стать еще никому не известный, «никакой» человек, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он также не исключил, что на место нового главы государства могут быть рассмотрены кандидатуры бывшего или действующего глав Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного или Александра Сырского.

«В голову сразу приходят бывший и действующий главы ВСУ. Но, может, на пост президента Украины выберут кого-то более незначительного, спокойного. Дело в том, что если Зеленского все же снимут, то сделают это только для того, чтобы списать на него все проблемы, а не назначить кого-то нового. Это уже не так важно», — считает политолог.

По его мнению, возможны два сценария. Если конфликт захотят продолжить силами самой Украины, президентом может стать Валерий Залужный, пользующийся большим авторитетом у военных. Он сможет объединить людей вокруг себя и заставить воевать.

«Второй вариант — приход "никакого" человека. Это укажет на то, что на Украину уже никто не надеется, а все дальнейшие задачи будет выполнять кто-то еще. В таком случае этого нового человека мы может еще даже и не знать. Президентом могут сделать кого угодно, какого-нибудь случайного депутата Рады», — сказал Журавлев.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что США ведут контакты с украинскими политиками о возможной смене Владимира Зеленского.

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