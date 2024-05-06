Популярная рэперша прогулялась по магазинам в стрингах и простыне

Популярная американская певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) в откровенном наряде прогулялась по магазинам в Нью-Йорке с модельером Гурамом Гвасалией. Соответствующая публикация появилась на странице дизайнера в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летнюю исполнительницу запечатлели на публике в полуобнаженном виде. Так, на размещенных кадрах она позировала в черных стрингах и лодочках на шпильках в тон. При этом голую грудь звезда прикрывала белой простыней. В свою очередь, дизайнер надел серый свитшот и широкие синие джинсы.

Знаменитости предстали на снимках, в том числе обнимая друг друга. Также они посетили магазин французского бренда по производству часов и ювелирных изделий Cartier, где артистка примерила кольцо.

В апреле Doja Cat снялась в откровенных позах в прозрачном купальнике. Ее запечатлели на доске для сапсерфинга.