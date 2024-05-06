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16:37, 6 мая 2024Культура

Председатель «Совета отцов России» высказался о проверке Шевчука на иноагентство

Активист Згонников: лидер группы «ДДТ» Шевчук раскачивает ситуацию внутри страны

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Председатель движения «Совет отцов России» Андрей Згонников потребовал проверить на деятельность иноагента лидера группы «ДДТ», активиста Юрия Шевчука. Его слова приводит MR7.RU.

Активист сообщил, что обратился с жалобой на исполнителя в Минюст и Генпрокуратуру. «Идет специальная военная операция, а Шевчук призывает к революции. Это похоже на диверсию и раскачивание ситуации внутри страны. Пусть его проверят, выяснят, получает ли он финансирование от западных государств», — высказался он.

Ранее стало известно, что Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» после его слов во время концерта в Дубае. Артист заявил о том, что все и всегда заканчивается революцией. Помимо этого, он призвал зрителей поддержать такую концепцию.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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