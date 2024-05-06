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22:04, 6 мая 2024Мир

Авиация Израиля атаковала более 50 целей в районе Рафаха

ЦАХАЛ: ВВС Израиля в течение дня атаковали более 50 целей в районе Рафаха

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали более 50 целей радикалов в районе Рафаха на юге сектора Газа, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, идет подготовка к наземной операции в этом районе. «Мы объявили о начале эвакуации населения из кварталов в восточном Рафахе и расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе», — подчеркнул Хагари.

Он добавил, что в течение дня авиация Израиля атаковала более 50 объектов в районе Рафаха.

Ранее Израиль призвал мирных жителей к эвакуации из Рафаха на фоне возможной операции ЦАХАЛ в городе. В частности, израильские силы попросили жителей перебраться в специальную зону, которая находится между городами Аль-Маваси и Хан-Юнис.

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      Марина Совина
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