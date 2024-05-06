С борта российского атомного ледокола сняли на видео редкое оптическое явление

С борта атомного ледокола «Урал» в Карском море сняли на видео солнечное гало

С борта атомного ледокола «Урал» сняли на видео редкое оптическое явление — солнечное гало. Кадры публикует «Атомфлот» в Telegram-канале.

Видео снято помощником капитана универсального атомного ледокола у мыса Желания в Карском море.

Ранее солнечное гало заметили в небе над Воркутой. На кадрах видна аура света по бокам от низко стоящего над горизонтом солнца. Температура воздуха во время съемки составляла минус 27 градусов.

Солнечное гало — оптическое явление, связанное с появлением радуги. Подобное свечение образуется при прохождении света через содержащиеся в атмосфере водяные частицы. Для возникновения гало необходимо сочетание низкой температуры и высокой влажности. Явление может появиться и летом, и зимой. В первом случае свет отражается в водяных парах, во втором — в кристаллах льда.