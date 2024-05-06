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12:55, 6 мая 2024Мир

Республиканцев назвали фаворитами на выборах в Сенат США

Newsweek: республиканцы являются фаворитами на выборах в Сенат США
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Nic Antaya / Getty Images

Республиканская партия США является фаворитом на предстоящих выборах в Сенат. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на данные ведущей британской букмекерской конторы Betfair.

По данным издания, Betfair выставила коэффициент 2/5 (71,4 процента вероятности) на то, что в результате выборов республиканцы займут большинство мест в Сенате. При этом вероятность победы Демократической партии оценивается в 33,3 процента.

Издание приводит слова представителя Betfair Сэма Росботта, отметившего, что «республиканцы, похоже, будут контролировать Сенат после следующих выборов».

Кроме того, в букмекерской конторе назвали Дональда Трампа фаворитом на предстоящих выборах президента США. Коэффициент, выставленный на победу действующего президента Джо Байдена, составил 7/5 (41,7 процента) против 6/5 (46,2 процента) у его соперника.

Ранее опрос CNN показал, что Трамп сохраняет преимущество над Байденом в перевыборной кампании.

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