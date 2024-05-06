Россиянам назвали самое дешевое зарубежное направление для летнего отдыха

РСТ: Абхазия стала самым дешевым зарубежным направлением для летнего отдыха

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) назвали Абхазию самым дешевым зарубежным направлением для летнего отдыха. Об этом сообщается на сайте организации.

Сейчас поездка в Абхазию обойдется в 146 тысяч рублей. Немного дороже будет стоить Египет — 210 тысяч рублей. А третью строку рейтинга занимает ОАЭ — 229 тысяч рублей. Далее в списке значатся Шри-Ланка (237 тысяч рублей) и Таиланд (252 тысячи рублей).

В тройку самых дорогих зарубежных направлений на высокий сезон вошли Индонезия (446 тысяч рублей), Мальдивы (407 тысяч рублей) и Куба (318 тысяч рублей).

Ранее специалисты туротрасли заявили, что отдых летом в Адыгее подорожал на 10-15 процентов в сравнении с 2023 годом. Уточняется, что подобное повышение стоимости туров характерно для всего внутреннего туризма, а не только для Адыгеи.