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11:37, 6 мая 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о сопровождающихся хроническим кашлем опасных болезнях

Терапевт Бурнацкая: хронический кашель может быть вызван проблемами с сердцем

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

Хронический кашель — это не болезнь, а симптом, которым сопровождаются различные опасные нарушения, включая практически все легочные болезни и проблемы с сердцем. О них врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Хроническим кашлем Бурнацкая назвала кашель, продолжающийся более восьми недель. По словам терапевта, он может быть вызван множеством причин, в числе которых

  • ХОБЛ;
  • бронхиальная астма и бронхит;
  • синдром постназального затека;
  • инфильтрация дыхательных путей при раке легкого, карциноиде, саркоидозе, туберкулезе;
  • сдавление трахеи и бронхов увеличенными лимфоузлами, опухолью средостения или аневризмой аорты;
  • сердечная недостаточность;
  • гастроэзофагеальный рефлюкс;
  • тревожное расстройство, стрессы.

Как установить причину кашля? Обратиться к врачу-терапевту, который назначит корректные обследования и составит на их основе план лечения или перенаправит вас к более профильному специалисту — пульмонологу, аллергологу, кардиологу, гастроэнтерологу

Светлана Бурнацкаяврач-терапевт

Лечение кашля, по словам Бурнацкой, состоит из приема противокашлевых средств, тормозящих кашлевой рефлекс; муколитических препаратов, разжижающих мокроту и облегчающих ее выведение; мукорегуляторных лекарств, нормализующих вязкость мокроты, а также отхаркивающих средств.

В заключение врач обратила внимание на то, что следствием хронического кашля может стать повышенная тревожность, бессонница, головная боль и удушье. Доктор призвала не откладывать визит к врачу, особенно если кашель мешает жить, доставляет неудобства и ухудшает качество жизни.

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Ранее онколог-гематолог Дэниел Ландау назвал причины появления кашля по ночам. Он считает, что появление этого симптома часто объясняется тем, что желудочный сок поднимается по пищеводу и раздражает гортань.

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      Наталья Обрядина
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