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08:15, 6 мая 2024Россия

Россияне назвали идеальных лидеров страны

Россияне назвали Ленина и Петра I идеальными лидерами страны
Владимир Ленин

Владимир Ленин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россияне назвали идеальных лидеров, которые отличаются ответственностью, харизмой, стратегическим мышлением, уверенностью, эмпатией, честностью и целеустремленностью. Опрос провел СберУниверситет, сообщает «Газета.Ru».

Россияне назвали Петра I и Владимира Ленина идеальными лидерами. Также в топ-5 идеальных политиков из российской истории попали Александр Суворов, Екатерина II и Георгий Жуков. Помимо них, в рейтинге оказались Михаил Кутузов, Сергей Королев, Петр Столыпин, Александр III и Николай II.

Ранее 55 процентов россиян назвали российского главу Владимира Путина политиком 2023 года, о чем свидетельствует опрос ВЦИОМ. Также 21 процент респондентов высказались в пользу премьер-министра Михаила Мишустина. 18 процентов опрошенных считают политиком года министра иностранных дел России Сергея Лаврова, еще четыре процента — главу Минобороны Сергея Шойгу.

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      Юлия Мискевич
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