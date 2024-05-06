Россияне сочли Путина способным обеспечить стабильность в стране и ее развитие

ВЦИОМ: 8 из 10 россиян полагают, что Путин сможет обеспечить развитие страны

Россияне рассказали, как оценивают Владимира Путина на посту президента России относятся его деятельности. Так, около 80 процентов респондентов считают, что российский лидер сможет обеспечить стабильность и развитие в стране. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что этот показатель вырос за последние два года. Так, в январе 2022 года, в способности главы государства обеспечить в России стабильность и развитие страны были уверены 67 процентов и 64 процентов респондентов соответственно. К началу 2024 года эта доля выросла на 12 и 14 процентных пунктов. Таким образом данные утверждения в январе этого года составили 79 процентов и 78 процентов соответственно.

При этом в ходе опроса в марте показатели достигли двухлетнего максимума: 80 процентов опрошенных россиян сочли Путина способным обеспечить стабильность в России, а 79 процентов респондентов уверены в том, что глава государства сможет создать условия для развития страны. Не согласны с данным утверждениями 13 и 15 процентов опрошенных соответственно.

Также, согласно опросу в марте, более четверти опрошенных (76 процентов) считают, что у Путина есть план по улучшению экономической ситуации в России. Каждый седьмой (14 процентов), напротив, уверен в его отсутствии.

Что касается образа президента, то большинство респондентов (90 процентов) считают Путина спокойным, волевым, решительным. Также они считают его активным, энергичным человеком (89 процентов) и мудрым (81 процент) человеком.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее 55 процентов россиян назвали российского главу Владимира Путина политиком 2023 года. Согласно опросу ВЦИОМ, также 21 процент респондентов высказались в пользу премьер-министра Михаила Мишустина. 18 процентов опрошенных считают политиком года министра иностранных дел России Сергея Лаврова, еще четыре процента — главу Минобороны Сергея Шойгу.