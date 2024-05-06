Россияне сочли Путина способным обеспечить стабильность в стране и ее развитие
Россияне рассказали, как оценивают Владимира Путина на посту президента России относятся его деятельности. Так, около 80 процентов респондентов считают, что российский лидер сможет обеспечить стабильность и развитие в стране. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что этот показатель вырос за последние два года. Так, в январе 2022 года, в способности главы государства обеспечить в России стабильность и развитие страны были уверены 67 процентов и 64 процентов респондентов соответственно. К началу 2024 года эта доля выросла на 12 и 14 процентных пунктов. Таким образом данные утверждения в январе этого года составили 79 процентов и 78 процентов соответственно.
При этом в ходе опроса в марте показатели достигли двухлетнего максимума: 80 процентов опрошенных россиян сочли Путина способным обеспечить стабильность в России, а 79 процентов респондентов уверены в том, что глава государства сможет создать условия для развития страны. Не согласны с данным утверждениями 13 и 15 процентов опрошенных соответственно.
Также, согласно опросу в марте, более четверти опрошенных (76 процентов) считают, что у Путина есть план по улучшению экономической ситуации в России. Каждый седьмой (14 процентов), напротив, уверен в его отсутствии.
Что касается образа президента, то большинство респондентов (90 процентов) считают Путина спокойным, волевым, решительным. Также они считают его активным, энергичным человеком (89 процентов) и мудрым (81 процент) человеком.
В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее 55 процентов россиян назвали российского главу Владимира Путина политиком 2023 года. Согласно опросу ВЦИОМ, также 21 процент респондентов высказались в пользу премьер-министра Михаила Мишустина. 18 процентов опрошенных считают политиком года министра иностранных дел России Сергея Лаврова, еще четыре процента — главу Минобороны Сергея Шойгу.