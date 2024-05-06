Россиянин взял в заложники своих пятерых детей

В Волгограде МВД и Росгвардия взяли штурмом квартиру, где отец удерживал 5 детей

В Волгограде полицейские и росгвардейцы провели спецоперацию по освобождению пятерых детей, которых взял в заложники их отец и удерживал в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В дежурную часть 6 мая поступил вызов на улицу Рионская. Из сообщения следовало, что 45-летний отец избил 13-летнего сына. Он отказался открыть дверь прибывшим силовикам, тогда было принято решение о проведении штурма. В результате мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Его дети не пострадали.

13-летний мальчик, получивший от отца телесные повреждения, госпитализирован. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья не состоит. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

22 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина почти сутки избивал 48-летнюю знакомую в запертой квартире. Медики диагностировали у нее закрытую травму грудной клетки, ушибы затылочной области и мягких тканей подвздошной области, подкожные гематомы рук и ног, гематомы и ссадины грудной клетки.