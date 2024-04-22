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09:20, 22 апреля 2024Россия

Россиянин почти сутки избивал знакомую в запертой квартире

78.ru: в Петербурге мужчина почти сутки избивал знакомую в запертой квартире

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мужчина почти сутки избивал 48-летнюю знакомую в запертой квартире. Об этом стало известно 78.ru.

Как выяснил телеканал, накануне в приемный покой Николаевской больницы обратилась жительница российского поселка Стрельна. Медики диагностировали у нее закрытую травму грудной клетки, ушибы затылочной области и мягких тканей подвздошной области, подкожные гематомы рук и ног, гематомы и ссадины грудной клетки.

После оказания необходимой помощи пострадавшую отпустили в удовлетворительном состоянии. По словам пациентки, приятель удерживал и избивал ее в одном из домов на Средней улице в Знаменке. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке неизвестный мужчина напал на 19-летнюю девушку в подъезде дома и разбил об ее голову бутылку.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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