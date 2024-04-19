В подъезде мужчина напал на россиянку и разбил бутылку о ее голову

В Подмосковье мужчина разбил бутылку об голову девушки в подъезде и избил ее

В подмосковной Ивантеевке неизвестный мужчина напал на 19-летнюю девушку в подъезде дома и разбил об ее голову бутылку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 17 апреля. Как рассказала пострадавшая, тогда она возвращалась домой вместе с собакой. Девушка зашла в подъезд и придержала дверь для идущего за ней мужчины. По ее словам, это был человек с заостренным носом и в кепке.

В подъезде он накинулся на девушку с кулаками и с размаху разбил бутылку об ее голову. Затем злоумышленник убежал.

Дома потерпевшая рассказала обо всем матери и вместе они написали заявление в полицию и зарегистрировали побои. Девушка собрала осколки бутылки и передала оперативникам для экспертизы. По словам местных жителей, ранее злоумышленника в округе никто не видел. Полиция проводит проверку.

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