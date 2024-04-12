В Подмосковье неизвестный с кислотой совершил серию нападений на женщин

В Монино полиция разыскивает неизвестного, который обливает женщин кислотой

В подмосковном Монино неизвестный мужчина нападает на женщин и обливает их кислотой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина подходит к женщинам сзади и обливает их кислотой. От его действий пострадала взрослая женщина и 16-летняя девушка.

Местный сотрудник полиции рассказал, что женщина была госпитализирована с ожогами лица, глаз и рук. Известно также, что второе нападение произошло вечером 10 апреля. Тогда 16-летняя пострадавшая возвращалась домой. По дороге неизвестный мужчина плеснул на нее жидкостью. Дома потерпевшая попыталась смыть ее, но вещество прожгло одежду девушки и оставило ожоги на ее ногах.

В данный момент мужчину разыскивает полиция. Также правоохранители проводят экспертизу следов, оставленных после ожога.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 33-летний мужчина облил девушку серной кислотой из-за расставания.

