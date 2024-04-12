Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:10, 12 апреля 2024Силовые структуры

В Подмосковье неизвестный с кислотой совершил серию нападений на женщин

В Монино полиция разыскивает неизвестного, который обливает женщин кислотой

Кадр: Telegram-канал Mash

В подмосковном Монино неизвестный мужчина нападает на женщин и обливает их кислотой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина подходит к женщинам сзади и обливает их кислотой. От его действий пострадала взрослая женщина и 16-летняя девушка.

Местный сотрудник полиции рассказал, что женщина была госпитализирована с ожогами лица, глаз и рук. Известно также, что второе нападение произошло вечером 10 апреля. Тогда 16-летняя пострадавшая возвращалась домой. По дороге неизвестный мужчина плеснул на нее жидкостью. Дома потерпевшая попыталась смыть ее, но вещество прожгло одежду девушки и оставило ожоги на ее ногах.

В данный момент мужчину разыскивает полиция. Также правоохранители проводят экспертизу следов, оставленных после ожога.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 33-летний мужчина облил девушку серной кислотой из-за расставания.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве взорвали черный внедорожник. Его хозяином оказался бывший подполковник СБУ

      Израиль изменит правила въезда для россиян

      Немецкий политик призвал к миру и кооперации с Россией

      На Украине признали отсутствие ракет для систем ПВО Patriot

      Милонов призвал запретить «посланников из ада»

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Жалобы россиян на аммиачные квартиры посчитали необоснованными

      В Подмосковье неизвестный с кислотой совершил серию нападений на женщин

      В России из школьной программы решили убрать один предмет

      Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Сумах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше