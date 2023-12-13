Обливший возлюбленную серной кислотой россиянин предстанет перед судом

На Кубани осудят мужчину, облившего девушку серной кислотой после расставания

В Краснодарском крае перед судом предстанет 33-летний мужчина, который облил девушку серной кислотой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, мужчина находился в отношениях с потерпевшей, однако пара рассталась. 30 августа он дождался возлюбленную на пересечении улиц Пролетарской и Садовой города Усть-Лабинска и облил ее серной кислотой. Медиков и полицейских на место происшествия вызвали прохожие, которые услышали крик россиянки. Ее госпитализировали со множественными химическими ожогами головы и тела.

Мужчину задержали и взяли под стражу. Его обвиняют в преступлении, совершенном по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью или мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.