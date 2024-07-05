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12:00, 5 июля 2024Силовые структуры

Обливший двух россиянок серной кислотой «кислотный маньяк» предстанет перед судом

В Подмосковье кислотный маньяк принудительно пойдет на лечение после суда
Начало событий в новости В инженере из Подмосковья заподозрили «кислотного маньяка»

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Щелково перед судом предстанет 32-летний мужчина, более известный как «кислотный маньяк», который в апреле облил серной кислотой двух женщин в подмосковном городе Монино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия») и части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). В отношении него был проведен ряд экспертиз, по заключению которых следствие установило, что фигурант не может осознавать опасность своих действий, поэтому, следствие направило дело в суд для применения в отношении него принудительных мер медицинского характера.

По данным следствия, 10 апреля 2024 года мужчина подошел к женщинам сзади и облил их кислотой. От его действий пострадала взрослая женщина и 16-летняя девушка.

13 апреля он был задержан.

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      Анна Габай
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