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11:52, 13 апреля 2024Силовые структуры

«Кислотным маньяком» из Подмосковья оказался инженер и педагог

В Подмосковье задержали обливавшего женщин кислотой маньяка

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Обливавший женщин кислотой в Подмосковье преступник оказался инженером и педагогом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В подмосковном Монино задержан 31-летний местный житель по подозрению в нападении с химикатами на женщин. У мужчины изъяли пластиковую колбу с неизвестной жидкостью. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы на допрос.

Правоохранители считают, что именно он является «кислотным маньяком», который молча и без угроз обливал женщин кислотой. Одну пострадавшую, Анастасию, с ожогами лица и глаз госпитализировали, а 16-летней Татьяне кислота прожгла одежду и попала на ногу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Если его вину докажут, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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      Антонина Черташ
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