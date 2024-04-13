«Кислотным маньяком» из Подмосковья оказался инженер и педагог

В Подмосковье задержали обливавшего женщин кислотой маньяка

Обливавший женщин кислотой в Подмосковье преступник оказался инженером и педагогом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В подмосковном Монино задержан 31-летний местный житель по подозрению в нападении с химикатами на женщин. У мужчины изъяли пластиковую колбу с неизвестной жидкостью. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы на допрос.

Правоохранители считают, что именно он является «кислотным маньяком», который молча и без угроз обливал женщин кислотой. Одну пострадавшую, Анастасию, с ожогами лица и глаз госпитализировали, а 16-летней Татьяне кислота прожгла одежду и попала на ногу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Если его вину докажут, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

