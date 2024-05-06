Россиянок предупредили о риске остаться без жилья после развода

Адвокат: бывший муж может выселить семью, если жилье было куплено до брака

Экс-супруг может выселить семью, если недвижимость является его личной собственностью. О риске остаться без жилья россиянок предупредила адвокат Виктория Шевцова, пишет «Российская газета».

Квартира или дом считаются личной собственностью, если они были куплены до брака или подарены владельцу во время брака третьими лицами. «Если бывший супруг хочет выселить свою бывшую семью из квартиры, необходимо составить заявление в суд о праве пользования квартирой супруга до тех пор, пока вы не решите свои вопросы с проживанием в другой квартире», — посоветовала Шевцова.

Иногда суд принимает сторону женщины с детьми и разрешает им проживать в квартире супруга. Повысить шансы такого исхода можно путем привлечения органов опеки и попечительства, которые защищают детей от возможного выселения на улицу. Однако и в этом случае разрешение на проживание в квартире будет временным.

Юрист добавила, что по закону при выселении собственник в любом случае не может совершать противоправные действия в отношении выселяемого лица, в том числе применять физическое и психологическое насилие, выбрасывать, отнимать или портить вещи. Если подобное случится, следует обратиться в полицию и составить заявление.

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