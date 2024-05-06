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15:33, 6 мая 2024Путешествия

Российский самолет сел в Шереметьево после сигнала тревоги

Росавиация: самолет Nordwind вернулся в Шереметьево после сигнала тревоги

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы в Оренбург, благополучно сел в столичном аэропорту Шереметьево после сигнала тревоги. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Представитель ведомства добавил, что воздушное судно вернулось в авиагавань вылета в 15:05 по местному времени.

В пресс-службе Шереметьево уточнили, что экстренная посадка потребовалась по технической причине. На земле борт встретили аварийно-спасательные службы, однако помощь экипажу и пассажирам не потребовалась. Лайнер вырулил на стоянку самостоятельно.

Airbus A321 авиакомпании Nordwind вернулся в Москву после вылета в Оренбург днем 6 мая. Самолет пропал с карт Flightradar, но перед этим успел подать сигнал тревоги.

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      Мария Борисова
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