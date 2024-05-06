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13:26, 6 мая 2024Ценности

Российский стилист назвал самый противоречивый модный тренд весны

Стилист Надирян назвал брюки капри самым противоречивым модным трендом весны

Фото: tanitost / Shutterstock / Fotodom

Стилист Алеко Надирян в Telegram назвал россиянкам самый противоречивый модный тренд весны 2024 года.

Речь идет о брюках капри, которые эксперт описал как «беспощадно режущие ногу штанишки из 1990-х годов». По его словам, данный предмет гардероба был замечен на показах многих брендов. Кроме того, наряд стали активно приобретать фэшн-инфлюэнсеры.

«Игнорировать этот модный камбэк невозможно, хотя, конечно, капри — это испытание для всех стилистов. Собрать с ними гармоничный образ — задача под звездочкой», — отметил автор поста.

В то же время специалист привел пример одного из удачных образов с указанными штанами. Так, он порекомендовал сочетать брюки черного цвета с обувью на каблуках.

Ранее в мае стилист Алеко Надирян также назвал модными растянутые штаны плотника и потертые куртки.

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      Алина Гостева
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