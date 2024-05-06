Си Цзиньпин: Франция и Китай должны вместе противостоять новой холодной войне

В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин призвал Францию вместе с Китаем противостоять блоковой конфронтации на мировой арене. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Францию помочь противостоять "новой холодной войне", поскольку Европейский союз все больше присоединяется к США, обеспокоенным дешевым импортом и рисками национальной безопасности», — утверждается в публикации.

Председатель КНР также отметил, что Китай и Франция должны «поддерживать взаимную выгоду и совместно выступать против разделения и нарушения цепочек поставок».

В ходе встречи с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Си Цзиньпин также призвал Францию и Евросоюз совместно работать над предотвращением эскалации украинского конфликта.