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19:56, 6 мая 2024Мир

Си Цзиньпин призвал Францию помочь противостоять новой холодной войне

Си Цзиньпин: Франция и Китай должны вместе противостоять новой холодной войне

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин призвал Францию вместе с Китаем противостоять блоковой конфронтации на мировой арене. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Францию помочь противостоять "новой холодной войне", поскольку Европейский союз все больше присоединяется к США, обеспокоенным дешевым импортом и рисками национальной безопасности», — утверждается в публикации.

Председатель КНР также отметил, что Китай и Франция должны «поддерживать взаимную выгоду и совместно выступать против разделения и нарушения цепочек поставок».

В ходе встречи с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Си Цзиньпин также призвал Францию и Евросоюз совместно работать над предотвращением эскалации украинского конфликта.

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      Елизавета Мытарева
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