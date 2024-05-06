Стало известно о неоднократных атаках ВСУ на Курскую область

Курский губернатор Старовойт сообщил о неоднократных атаках на регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 мая неоднократно атаковали Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В течение дня обстреливались пункты пропуска "Суджа" и "Теткино", села Гуево и Горналь, хутор Олешня в Суджанском районе, поселки Теткино и Новый Путь, село Кровяковка и деревня Елизаветовка, хутор Бырдин в Глушковском районе, село Гордеевка в Кореневском районе», — сказал он.

Помимо того, украинские беспилотники были уничтожены около сел Уланок, Гордеевка, хутора Заря, деревни Елизаветовки и поселка Теткино. Еще один дрон сбили в районе пропускного пункта «Суджа».

Около поселка Теткино и окрестностях села Гордеевка дроны сбросили взрывные устройства. В Теткино один из беспилотников-камикадзе повредил два автомобиля. Во всех перечисленных случаях обошлось без происшествий.

Ранее стало известно, что у девяти населенных пунктов в Курской области уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что беспилотники были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).