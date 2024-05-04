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21:06, 4 мая 2024Россия

В российском регионе уничтожили девять украинских БПЛА

Девять беспилотников ВСУ уничтожили средства РЭБ в Курской области

Фото: РИА Новости

У девяти населенных пунктов в Курской области уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Уточняется, что беспилотники были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) недалеко от села Гордеевка Кореневского района и поселка Коренево, Суджи, сел Гоголевка и Горналь Суджанского района, села Сергеевка Глушковского района, деревни Городище Рыльского района, пункта пропуска «Теткино».

Губернатор отметил, что помимо этого, девять населенных пунктов были обстреляны со стороны Украины. В Гуево одно здание пострадало от осколков, в Козино после взрыва в двух домах наблюдаются повреждения и нарушено газоснабжение. Кроме того, прилеты были зафиксированы недалеко от поселка Коренево, сел Гордеевка и Троицкое Кореневского района, никто не пострадал.

Вечером 1 мая в небе над Курской областью также сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

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      Юлия Мискевич
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