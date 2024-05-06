Стало известно о взрыве в Сумах

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале «Общественное».

«В Сумах были слышны звуки взрыва», — говорится в сообщении. Также стало известно, что в части города отключено электричество.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, Харьковской, Сумской и Николаевской областях страны ранее объявили воздушную тревогу.

Ранее взрывы прозвучали в Харькове. Отмечалось, что они, вероятно, произошли за пределами города.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.