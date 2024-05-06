Стало известно о взрыве в Сумах
В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрывСюжетВзрывы в Харькове:
В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале «Общественное».
«В Сумах были слышны звуки взрыва», — говорится в сообщении. Также стало известно, что в части города отключено электричество.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, Харьковской, Сумской и Николаевской областях страны ранее объявили воздушную тревогу.
Ранее взрывы прозвучали в Харькове. Отмечалось, что они, вероятно, произошли за пределами города.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.