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16:21, 6 мая 2024Путешествия

Стюардесса раскрыла «самые дьявольские» поступки пассажиров на борту

Кадр: @cherdallas

Стюардесса Шер Киллоу из Далласа, США, предостерегла пассажиров самолетов от трех действий на борту. Своим мнением она поделилась в видеоролике в социальной сети TikTok.

Бортпроводница назвала перечисленные поступки путешественников «самыми отвратительными, злыми и дьявольскими». В первую очередь она попросила подписчиков никогда не оставлять бутылки с любым количеством жидкости на верхних багажных полках. «Мало того, что из-за этого промокают сумки остальных пассажиров, так вода еще и проливается кому-то на голову», — пояснила она.

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Киллоу добавила, что путешественникам не стоит садиться в самолет, если они плохо себя чувствуют. Она отметила, что при наборе высоты состояние сильно ухудшается и людей начинает «бесконтрольно тошнить».

Кроме того, стюардесса предостерегла пассажиров-мужчин от походов в туалет во время турбулентности. «Во-первых, это небезопасно, но я даже не об этом, — сказала девушка. — Я действительно не доверяю вашему прицелу, когда самолет раскачивается назад и вперед».

Ранее польский пилот сделал бортпроводнице предложение во время полета. Он обратился к возлюбленной по громкой связи и вызвал аплодисменты пассажиров.

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      Мария Борисова
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