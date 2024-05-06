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13:04, 6 мая 2024Мир

Трамп обогнал Байдена в новой категории избирателей

Newsweek: Трамп обогнал Байдена по поддержке среди людей с высшим образованием
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Curtis Means / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп обогнал действующего американского лидера Джо Байдена по поддержке среди людей с высшим образованием. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«При более подробном анализе результатов оказывается, что Трамп опережает президента среди тех, кто имеет только среднее образование (от 51 до 49 процентов), а также среди тех, кто имеет высшее образование или степень младшего специалиста (от 54 до 46 процентов) и выпускников колледжей (от 53 до 47 процентов)», — отмечает издание данные опроса.

Авторы материала подчеркивают, что данные цифры показывают лидерство Трампа в новой для себя категории избирателей, так как Демократическая партия США традиционно пользуется большей популярностью среди лиц с высшим образованием. В частности, во время выборов 2020 года за Байдена заявляли о желании проголосовать до 55 процентов выпускников колледжей, в то время как Трамп опирался на людей без высшего образования.

Ранее Newsweek сообщало, что Республиканская партия является фаворитом на предстоящих выборах в Сенат. По данным издания, Betfair выставила коэффициент 2/5 (71,4 процента вероятности) на то, что в результате выборов республиканцы займут большинство мест в Сенате. При этом вероятность победы Демократической партии оценивается в 33,3 процента.

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      Максим Габриелян
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