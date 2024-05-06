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09:50, 6 мая 2024Из жизни

Трое мужчин из одной семьи оказались отцами сотен детей

Трое мужчин из одной семьи оказались отцами более 600 детей

Фото: Lipatova Maryna / Shutterstock / Fotodom

Трое мужчин из одной семьи оказались отцами более шести сотен детей в канадской провинции Квебек. Об этом сообщают CTV News.

Мужчины продавали сперму по интернету, без контроля Министерства здравоохранения Канады. Попавшись на их рекламу, многие женщины, пытающиеся забеременеть, воспользовались их услугами. Канадский франкоязычный канал Noovo Info сначала нашел только двух доноров. Однако после первого расследования к ним обратилось столько матерей, что они решили продолжить поиски. Тогда сотрудники канала обнаружили и третьего мужчину. Он оказался родственником доноров, найденных ранее.

Женщины, воспользовавшиеся донорскими услугами, обеспокоены, что у их детей нашлось огромное количество сводных братьев и сестер. Им также может передаться редкое наследственное заболевание печени, которое выявили у двух доноров.

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Ранее сообщалось, что пожилой мужчина из США неожиданно нашел 37 родных детей. Бывший донор спермы увиделся с некоторыми из них лично.

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      Юлия Юткина
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