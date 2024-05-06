В Белоруссии предупредили об угрозе для России от завезенных с Украины бомб

Глава МИД Белоруссии: завезенную с Украины взрывчатку могут применить против РФ

Оружие и взрывчатка, которую завозят с Украины на территорию Белоруссии, могут использовать против России. Об угрозе, исходящей от украинских бомб, предупредил глава МИД республики Сергей Алейник, передает РИА Новости.

«Мы же понимаем, что сегодня сфера устремлений во многом нацелена не только на Беларусь, но и на Россию. Поэтому каналы переброски оружия и взрывчатки, естественно, могут быть использованы в любом месте», — подчеркнул министр иностранных дел Белоруссии.

Алейник добавил, что украинская сторона часто реализует провокации в виде дронов и попыток перевезти оружие или взрывчатку через белорусскую границу. Делается это, чтобы впоследствии использовать перебрасываемые в страну боеприпасы для реализации терактов.

«Только за этот и прошлый год было пресечено 40 каналов перевозки оружия и взрывчатки на территорию Республики Беларусь с территории Украины. Конечно, это не может не вызывать озабоченность», — отметил Сергей Алейник. По его словам, сотрудники КГБ республики обезвредили «резидентуру Украины в количестве 20 человек и порядка 30 человек задержано из числа диверсантов, людей, которые готовили и планировали в том числе и террористический акт».

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина нашел схрон с боеприпасами в багажнике бесхозного автомобиля Mercedes-Benz, выставленного на торги. В нем находилось восемь магазинов к автомату Калашникова, 13 патронов и 84 капсюля (устройство для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии).