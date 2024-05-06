В Белоруссии задержали четырех человек по делу о вербовке подростков Киевом

Алейник: в Белоруссии задержали четырех завербованных Киевом студентов

В Белоруссии задержали четырех человек по делу о вербовке Киевом подростков. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Сергей Алейник, передает РИА Новости.

«Буквально недавно была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов», — заявил он.

Глава МИД Белоруссии пояснил, что в настоящий момент по данному делу ведется следствие. Он подчеркнул, что вербовка антигуманна и «вдвойне антигуманна», когда осуществляется в отношении «фактически детей».

Алейник также отметил, что вербовочная деятельность незаконна как с точки зрения международного права, так и с точки зрения национального законодательства подавляющего большинства государств. По его словам, в данном случае речь идет «совершенно четко» о наемничестве.

В конце апреля стало известно, что правоохранительные органы в Белоруссии задержали молодых людей, которые занимались сбором разведывательных данных по заданиям украинских спецслужб и участвовали в подготовке диверсий и терактов.