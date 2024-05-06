Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:34, 6 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии задержали четырех человек по делу о вербовке подростков Киевом

Алейник: в Белоруссии задержали четырех завербованных Киевом студентов
Сергей Алейник

Сергей Алейник. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Белоруссии задержали четырех человек по делу о вербовке Киевом подростков. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Сергей Алейник, передает РИА Новости.

«Буквально недавно была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов», — заявил он.

Глава МИД Белоруссии пояснил, что в настоящий момент по данному делу ведется следствие. Он подчеркнул, что вербовка антигуманна и «вдвойне антигуманна», когда осуществляется в отношении «фактически детей».

Алейник также отметил, что вербовочная деятельность незаконна как с точки зрения международного права, так и с точки зрения национального законодательства подавляющего большинства государств. По его словам, в данном случае речь идет «совершенно четко» о наемничестве.

В конце апреля стало известно, что правоохранительные органы в Белоруссии задержали молодых людей, которые занимались сбором разведывательных данных по заданиям украинских спецслужб и участвовали в подготовке диверсий и терактов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Шесть человек погибли и более 30 пострадали при атаке ВСУ на регион России

      Россиянин поссорился с соседом и сжег его заживо

      В России стали активнее взыскивать некоторые долги

      Россиянин с помощью гвоздодера и чулок попытался вскрыть банкомат

      США приостановили поставку боеприпасов в Израиль

      В Белоруссии задержали четырех человек по делу о вербовке подростков Киевом

      Рублев поднялся на шестое место в рейтинге ATP

      Женщинам назвали способы убрать второй подбородок

      Появилось фото с места удара беспилотников по автобусам в Белгородской области

      Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автобусы с людьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше