В ООН призвали прекратить поставки оружия Израилю

В ООН потребовали немедленно прекратить поставки оружия Израилю

Эксперты ООН по правам человека призвали прекратить поставки Израилю оружия, так как оно приводит к потерям среди мирного населения. Об этом сообщает гуманитарный ресурс ReliefWeb со ссылкой на заявление экспертов.

«Израиль должен прекратить все военные действия, а страны должны немедленно прекратить экспорт оружия. Эти государства больше не могут игнорировать тот факт, что оружие используется для уничтожения и нанесения вреда невинным женщинам и детям», — указано в заявлении.

Эксперты также сообщили, что они пребывают «в ужасе от подробностей, касающихся массовых захоронений, недавно обнаруженных в секторе Газа».

Ранее Израиль начал наносить авиаудары по городу Рафах, который находится на юге Газы.