Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:05, 6 мая 2024Мир

В ООН призвали прекратить поставки оружия Израилю

В ООН потребовали немедленно прекратить поставки оружия Израилю

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Эксперты ООН по правам человека призвали прекратить поставки Израилю оружия, так как оно приводит к потерям среди мирного населения. Об этом сообщает гуманитарный ресурс ReliefWeb со ссылкой на заявление экспертов.

«Израиль должен прекратить все военные действия, а страны должны немедленно прекратить экспорт оружия. Эти государства больше не могут игнорировать тот факт, что оружие используется для уничтожения и нанесения вреда невинным женщинам и детям», — указано в заявлении.

Эксперты также сообщили, что они пребывают «в ужасе от подробностей, касающихся массовых захоронений, недавно обнаруженных в секторе Газа».

Ранее Израиль начал наносить авиаудары по городу Рафах, который находится на юге Газы.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Москва предупредила Лондон о военном ответе на удары британским оружием по России. Последствия назвали катастрофическими

      Чемпион мира по биатлону раскрыл отношение к желающим выступить на ОИ россиянам

      В России выпустили iPhone к 9 Мая за 589 тысяч рублей

      МИД России заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Французы приготовили самый длинный багет в мире

      Россиян предупредили о подстерегающих в общественных туалетах рисках

      США сняли санкции с бывшей «дочки» Сбербанка

      В России допустили появление двух новых профессий в 2024 году

      Звезда «Уральских пельменей» сравнила проект с Comedy Club

      Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше