В России открылось рекордное количество новых универмагов

РБК: открытие в 2023 году 35 новых универмагов в России стало рекордом

В 2023 году в России открылось 35 новых универмагов, что стало рекордом по крайней мере с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP. В 2022 году в стране появилось только шесть таких новых магазинов, а в 2021-м — семь.

В материале отмечается, что в прошлом году почти половина открытий пришлась на Stockmann (15 универмагов), работу еще девяти запустили в Slava Concept. Средняя площадь одного российского универмага превышает две тысячи квадратных метров, а число представленных в нем брендов колеблется от 40 до 250, указывают эксперты.

Резкий рост числа новых магазинов этого формата они связывают с развитием российских брендов и увеличением количества доступных площадей после ухода иностранного бизнеса. По словам главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, для новичков рынка работа с универмагами стала шансом без больших затрат оценить отклик потребителей на свою продукцию, а международным ретейлерам, которые хотят быть представленными в России, но «по различным причинам» не могут развиваться в стране, она позволяет «не терять коммуникацию с клиентами».

В то же время перспективы дальнейшего развития формата некоторые специалисты оценивают скептически. Так, владелец ретейлера «Слепая курица» Михаил Молчанов указывает на невысокую популярность представленных в этих универмагах товаров, а также то, что российские дизайнеры, работавшие в среднем ценовом сегменте, подняли цены до уровня премиум при сохранении качества сервиса и самих товаров. Последнее, считает он, не могут не замечать потребители.

Ранее стало известно, что открывшиеся в России вместо Zara магазины получили в 2023 году убыток в размере 5,4 миллиарда рублей. Такой результат показало в своей финансовой отчетности АО «Новая мода», управляющее магазинами одежды Maag, Dub, Ecru, Vilet.