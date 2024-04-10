Открывшиеся в России вместо Zara магазины получили миллиардные убытки

Открывшиеся на месте Zara магазины в 2023 году получили убыток в 5,4 млрд рублей

АО «Новая мода», управляющее магазинами одежды Maag, Dub, Ecru, Vilet, которые открылись на месте Zara и других ушедших из страны брендов, получило в 2023 году миллиардные убытки. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность компании пишет РБК.

2023 год стал первым годом работы под новыми вывесками для бывшей структуры испанской Inditex. В 2022 году большую часть времени торговые точки были закрыты. Продажи компании начали восстанавливаться — выручка выросла более чем вдвое, до 21 миллиарда рублей. Выручка от продажи одежды увеличилась с 5,4 миллиарда до 19,8 миллиарда рублей.

В то же время чистый убыток «Новой моды» в прошлом году составил 5,4 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2022 году компания сообщала о чистой прибыли в размере 3,9 миллиарда рублей.

В бухгалтерской отчетности сообщается, что в 2024-2025 годах организация планирует получить достаточно прибыли от продаж, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала. Компания намерена достигнуть этой цели в том числе за счет выхода на новые маркетплейсы. По состоянию на конец 2023 года «Новая мода» управляла 243 торговыми точками в России. Количество сотрудников за год выросло с 3,7 тысячи до 3,9 тысячи человек.

Ранее стало известно, что ряд европейских и азиатских стран за последний год нарастил поставки одежды в Россию. Экспорт в Россию заметно увеличили Казахстан (рост в 3,5 раза в сравнении с показателем 2022-го), Мьянма (в 3,2 раза), Румыния (в 1,9 раза), Хорватия и Армения (в 1,5 раза), Турция и Болгария (в 1,4 раза) и Южная Корея (в 1,3 раза).