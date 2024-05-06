В России резко вырос спрос на игровые гаджеты

«Ведомости»: спрос на игровые гаджеты в России вырос на 31-60 % в апреле-мае

В апреле-мае 2024 года спрос на игровые гаджеты и электронику для развлечений в России вырос на 31 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков сервиса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

Речь идет о резком росте продаж компьютеров, ноутбуков и игровой периферии. Подобную динамику зафиксировали и другие участники рынка. Так, в «Яндекс Маркете» рассказали об увеличении продаж игровых ноутбуков на 60 процентов в годовом выражении.

В свою очередь, реализация геймерских консолей за этот период времени выросла на 51 процент, а средний чек — на 12 процентов, до 25 050 рублей. Самыми востребованными у россиян приставками стали PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Эксперты связали рост продаж игровой техники с рядом факторов, включая традиционное оживление рынка в период майских праздников, а также холодную погоду в начале последнего месяца весны.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков «М.Видео — Эльдорадо» сообщила о резком росте продаж в России еще одного вида техники. Так, по итогам января-марта реализация умных колонок увеличилась на 33,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысила 1 миллион гаджетов.

При этом подобная динамика наблюдается в стране не первый год. В 2023-м спрос на этот вид техники вырос в 1,5 раза.