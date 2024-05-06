В зоне СВО уничтожили «именитую троицу» ВСУ

Военкор Татаринов: ВС России уничтожили именитую троицу ВСУ из Стрыя

Военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении «именитой троицы» Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Стрый Львовской области.

По данным корреспондента, погибшие — Александр Луковец с позывным Броня, Оксана Демчук с позывным Гуцулка и Андрей Сидор с позывным Малыш.

Демчук погибла близ населенного пункта Стельмаховка. Она служила в подразделении штурмовиков. Сидор имел звание капитана и был командиром роты. Вместе со своим подразделением попал под удар РСЗО «Град».

В начале марта Татаринов сообщал, что Российская армия ликвидировала суперснайпера ВСУ Владимира Основенко. Украинский военный состоял в 241-й бригаде территориальной обороны (ТРО), родился в Киеве и был уничтожен в населенном пункте Ивановское.