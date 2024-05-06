Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 6 мая 2024Россия

ВСУ повторно сбросили дрон рядом с местом атаки на автобус под Белгородом

Mash: ВСУ повторно сбросили дрон рядом с местом атаки в белгородской Борисовке

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно сбросили дрон рядом с местом атаки беспилотников на автобус в селе Борисовка под Белгородом. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, в результате тяжелое ранение получил один человек. Минимум два взрыва раздались в километре от места случившегося.

Беспилотник угодил в легковую машину, утверждает Mash. Предположительно, целью атаки были сотрудники полиции, медики и журналисты, которые работали в зоне первого прилета.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по автобусам с россиянами, ехавшими на работу. Погибли семь человек, десятки ранены

      Сына Николаса Кейджа обвинили в жестком избиении матери

      Стало известно о радикальных взглядах фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      В СВР заявили о контактах США с украинскими политиками по смене Зеленского

      Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться из Рафаха из-за возможной операции

      ВСУ повторно сбросили дрон рядом с местом атаки на автобус под Белгородом

      Закупку рублей иностранцами назвали лазейкой в санкциях

      Исчезновение пульсаров в ядре Млечного Пути осталось загадкой

      В России резко вырос спрос на игровые гаджеты

      В России прокомментировали озвученное в США условие для ввода войск на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше