ВСУ повторно сбросили дрон рядом с местом атаки на автобус под Белгородом

Mash: ВСУ повторно сбросили дрон рядом с местом атаки в белгородской Борисовке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно сбросили дрон рядом с местом атаки беспилотников на автобус в селе Борисовка под Белгородом. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, в результате тяжелое ранение получил один человек. Минимум два взрыва раздались в километре от места случившегося.

Беспилотник угодил в легковую машину, утверждает Mash. Предположительно, целью атаки были сотрудники полиции, медики и журналисты, которые работали в зоне первого прилета.