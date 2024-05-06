Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:02, 6 мая 2024Культура

Жанна Агузарова спела в подземном переходе в Москве

Жанна Агузарова спела отрывок из новой песни в подземном переходе в Москве

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Певица Жанна Агузарова спела отрывок из своей новой песни в подземном переходе в Москве. Соответствующими кадрами она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

61-летняя звезда исполнила отрывок из композиции «Релакс от дум, релакс от мыслей». «Не отказываю себе в удовольствии попеть в переходах, это у меня с юности, особенно когда нет народа. Акустика классная потому что. И вообще таинственно», — поделилась она с подписчиками.

Агузарова отметила, что ее новый хит находится в работе и будет готов полностью не скоро. Она также прокомментировала свой округлившийся живот. «Не делайте замечание, что у звезды выросло брюшко. Это два "напузничка", поясные сумки создали объем», — пояснила певица.

Ранее был раскрыт гонорар Агузаровой за частное выступление.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Польский судья отказался от должности и попросил защиты у Лукашенко. Он обвинил Варшаву в нечестной политике

      Путин проведет встречу с Пашиняном

      Китай собрался закупать газ в Канаде

      Путин заявил об экономической агрессии против России

      Стало известно о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги

      Украина выпустила по территории России семь снарядов РСЗО «Вампир»

      Сообщения о выступлении Орбакайте в Кремлевском дворце опровергли

      Си Цзиньпин ответил на претензии главы Еврокомиссии

      Украинский тяжелоатлет-чемпион погиб в зоне СВО

      В России обозначили условие применения ядерного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше