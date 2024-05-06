Жанна Агузарова спела в подземном переходе в Москве

Жанна Агузарова спела отрывок из новой песни в подземном переходе в Москве

Певица Жанна Агузарова спела отрывок из своей новой песни в подземном переходе в Москве. Соответствующими кадрами она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

61-летняя звезда исполнила отрывок из композиции «Релакс от дум, релакс от мыслей». «Не отказываю себе в удовольствии попеть в переходах, это у меня с юности, особенно когда нет народа. Акустика классная потому что. И вообще таинственно», — поделилась она с подписчиками.

Агузарова отметила, что ее новый хит находится в работе и будет готов полностью не скоро. Она также прокомментировала свой округлившийся живот. «Не делайте замечание, что у звезды выросло брюшко. Это два "напузничка", поясные сумки создали объем», — пояснила певица.

Ранее был раскрыт гонорар Агузаровой за частное выступление.