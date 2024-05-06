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14:45, 6 мая 2024Ценности

Жена футболиста Смолова раскрыла цену подаренного им Porsche

Футболист Смолов подарил жене Карине Истоминой Porsche за 15 миллионов рублей

Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Популярная блогерша и диджей Карина Истомина раскрыла цену автомобиля, который ей подарил муж, футболист Федор Смолов. На эту тему она высказалась в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Инфлюэнсерша поговорила с журналисткой в автомобиле Porsche Cayenne черного цвета, который оборудован красным кожаным салоном. По словам знаменитости, супруг встретил ее на машине из роддома, когда она родила дочь. Истомина также уточнила, что стоимость авто в данной комплектации составила 15 миллионов рублей.

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Истомина и Смолов поженились в начале июня 2023 года. Тогда нападающий московского «Динамо» опубликовал фотографию невесты в белом платье, которая демонстрирует обручальное кольцо. Девушка также разместила у себя в соцсетях снимок с кольцами.

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