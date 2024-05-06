Жена футболиста Смолова раскрыла цену подаренного им Porsche

Футболист Смолов подарил жене Карине Истоминой Porsche за 15 миллионов рублей

Популярная блогерша и диджей Карина Истомина раскрыла цену автомобиля, который ей подарил муж, футболист Федор Смолов. На эту тему она высказалась в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Инфлюэнсерша поговорила с журналисткой в автомобиле Porsche Cayenne черного цвета, который оборудован красным кожаным салоном. По словам знаменитости, супруг встретил ее на машине из роддома, когда она родила дочь. Истомина также уточнила, что стоимость авто в данной комплектации составила 15 миллионов рублей.

Истомина и Смолов поженились в начале июня 2023 года. Тогда нападающий московского «Динамо» опубликовал фотографию невесты в белом платье, которая демонстрирует обручальное кольцо. Девушка также разместила у себя в соцсетях снимок с кольцами.