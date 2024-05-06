Жителей страны в Европе предупредили о резком подорожании электричества и газа

Министерство климата Польши: газ и электричество могут подорожать на 15 и 29 %

Стоимость газа и электричества для рядовых потребителей в Польше могут вырасти с начала июля. Об этом предупредило жителей Министерство климата и окружающей среды республики, сообщает ТАСС.

В ведомстве европейской страны заявили, что стоимость газа и электроэнергии может подняться на 15 и 29 процентов соответственно. При этом, если поставщики не согласятся снизить существующие тарифы, подорожание будет еще большим. В настоящее время стоимость коммунальных услуг для домохозяйств в Польше заморожена.

В марте Министерство климата и окружающей среды предупредило Еврокомиссию об ожидаемом росте «энергетической бедности» в стране. По данным ведомства, после повышения цен число граждан, которые не могут позволить себе обогрев и освещение жилищ, резко вырастет. Сейчас признаки такой бедности наблюдаются у 11 процентов польских домохозяйств, еще 3 процента пребывают в группе риска.

В Европе тем временем планируют включить в новый пакет санкций запрет на поставки энергоресурсов из России. По словам главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрема, речь идет об импорте российского сжиженного природного газа (СПГ). По прибытии на встречу министров иностранных дел и руководителей оборонных ведомств союза в Люксембурге Билльстрем назвал принятие следующего, 14-го пакета антироссийских ограничений, «одним из самых важных шагов».