Ведущая «Давай поженимся!» оценила идею знакомств на портале «Госуслуг»

Сваха Сябитова не поддержала идею создать на «Госуслугах» раздел для знакомств

Ведущая известного российского телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова призвала не усложнять портал «Госуслуги». Так в разговоре с «Лентой.ру» она оценила предложение депутата Госдумы Виталия Милонова создать специальный раздел на портале, где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера. При этом Сябитова добавила, что поддерживает создание новых платформ для знакомств.

«Помогать знакомиться нужно. И это всегда будет актуально для любого поколения. Методы знакомств по степени эффективности я прописала в своей книге "Как влюбить в себя кого угодно". Кстати, интернет-знакомства восемь-десять лет назад — это был самый эффективный способ. Потому что главное правило гласит: искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции скудности», — рассказала сваха.

При этом Сябитова отметила, что из-за появления на сайтах знакомств мошенников этот способ найти партнера с годами стал опаснее.

«По поводу "Госуслуг": я, наверное, человек старой формации, приверженец классики, я считаю, что не надо ничего смешивать. Есть вещи, которые не смешиваются. "Госуслуги" предназначены для определенных целей. Не надо усложнять», — высказалась телеведущая.

А вот создавать новые площадки или платформы, которые можно контролировать, надо. Я в этом плане готова помочь. Можно взять крупных провайдеров, которые зарекомендовали себя, договориться и сделать это совместными усилиями Роза Сябитова ведущая телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специальный раздел на портале «Госуслуги», где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера. Парламентарий напомнил, что за последние годы иностранные сервисы знакомств покинули российский цифровой рынок из-за санкционного давления со стороны западных стран. Однако Милонов подчеркнул, что сфера онлайн-знакомств и поиска партнера для серьезных отношений все еще актуальна в России.