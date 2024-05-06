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13:09, 6 мая 2024Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» оценила идею знакомств на портале «Госуслуг»

Сваха Сябитова не поддержала идею создать на «Госуслугах» раздел для знакомств

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая известного российского телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова призвала не усложнять портал «Госуслуги». Так в разговоре с «Лентой.ру» она оценила предложение депутата Госдумы Виталия Милонова создать специальный раздел на портале, где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера. При этом Сябитова добавила, что поддерживает создание новых платформ для знакомств.

«Помогать знакомиться нужно. И это всегда будет актуально для любого поколения. Методы знакомств по степени эффективности я прописала в своей книге "Как влюбить в себя кого угодно". Кстати, интернет-знакомства восемь-десять лет назад — это был самый эффективный способ. Потому что главное правило гласит: искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции скудности», — рассказала сваха.

При этом Сябитова отметила, что из-за появления на сайтах знакомств мошенников этот способ найти партнера с годами стал опаснее.

«По поводу "Госуслуг": я, наверное, человек старой формации, приверженец классики, я считаю, что не надо ничего смешивать. Есть вещи, которые не смешиваются. "Госуслуги" предназначены для определенных целей. Не надо усложнять», — высказалась телеведущая.

А вот создавать новые площадки или платформы, которые можно контролировать, надо. Я в этом плане готова помочь. Можно взять крупных провайдеров, которые зарекомендовали себя, договориться и сделать это совместными усилиями

Роза Сябитоваведущая телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специальный раздел на портале «Госуслуги», где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера. Парламентарий напомнил, что за последние годы иностранные сервисы знакомств покинули российский цифровой рынок из-за санкционного давления со стороны западных стран. Однако Милонов подчеркнул, что сфера онлайн-знакомств и поиска партнера для серьезных отношений все еще актуальна в России.

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      Алена Шевченко
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