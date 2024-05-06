Звезда «Оппенгеймера» обвинила Кончаловского в женоненавистничестве

Актриса Эмили Блант обвинила Андрея Кончаловского в женоненавистничестве

Американская актриса и звезда фильма «Оппенгеймер» Эмили Блант обвинила российского режиссера Андрея Кончаловского в женоненавистничестве. Об этом она заявила в разговоре с The Sun.

Артистка поведала, что в 2002 году, когда ей было 19 лет, она проходила кастинг на фильм «Лев зимой», режиссером которого выступал Кончаловский. По словам Блант, кинематографист был очень жесток во время проб.

«Ему было приятно ставить меня на место, а атмосфера была женоненавистнической. Я была раздавлена, когда все закончилось. Я хорошо запомнила тот опыт. Это было ужасно», — рассказала актриса. Она добавила, что в тот момент почувствовала себя «ничтожеством».

По мнению Блант, режиссер, вел себя ужасно: «Обычно я готова к подобным вещам. В качестве актера ты должен быть готов держать удар, но та ситуация была для меня чем-то вроде дна». Она подчеркнула, что считает Кончаловского, чье имя она не смогла вспомнить во время разговора с изданием, «мерзким».

«Лев зимой» Кончаловского вышел в 2003-м и являлся ремейком одноименного проекта 1968 года. Главную роль в переснятой версии картины сыграла актриса Гленн Клоуз, в последующем получившая за это награду на премии «Золотой глобус». В актерский состав ленты также вошла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая.

Ранее сын кинематографиста, режиссер Егор Кончаловский назвал причину, по которой он отказался снимать сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».