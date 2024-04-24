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19:17, 24 апреля 2024Культура

Егор Кончаловский назвал причину отказа снимать сериал «Слово пацана»

Егор Кончаловский отказался снимать «Слово пацана» из-за отсутствия интереса

Кадр: телесериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Российский режиссер Егор Кончаловский назвал причину, по которой он отказался снимать сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Своим мнением он поделился в программе «Легенда», доступной на YouTube-канале RTVI.

Кинематографист признался, что проект, который в итоге режиссировал Жора Крыжовников, не представлял для него интереса.

«Мне предлагали снимать "Кровь на асфальте". [Я отказался], потому что в той концепции, которая тогда обсуждалась, я бы опять вошел в воду "Антикиллера" по сути. То есть это было бы то же самое Мне это уже не интересно, в общем, до конца», — поделился Кончаловский.

Режиссер добавил, что тогда не ожидал, что сериал возымеет такой успех, однако не жалеет о своем решении. Он отметил, что создатели проекта — «большие молодцы». «У меня бы так не получилось, у меня было бы другое кино. Может быть, оно тоже было бы хорошее, но оно было бы другое. Я вот как раз этого и не хотел», — сообщил герой программы.

Ранее Егор Кончаловский объяснил решение не ехать в Голливуд после учебы в Кембриджском университете.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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