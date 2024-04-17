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13:55, 17 апреля 2024Культура

Егор Кончаловский объяснил решение не ехать в Голливуд

Егор Кончаловский заявил, что решил не ехать в Голливуд из-за нелюбви Западу

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российский режиссер Егор Кончаловский объяснил решение не ехать в Голливуд после учебы в Кембриджском университете. Об этом кинематографист рассказал в ходе шоу Елены Ханги, его слова приводит StarHit.

Говоря о семейных традициях, Кончаловский порассуждал о различиях между его отцом и дядей — режиссерами Андреем Кончаловским и Никитой Михалковым. «Никита всегда был гиперпатриотом в хорошем смысле, славянофилом. Ему нравились Обломов, барская жизнь… А отец больше ориентирован на латинскую культуру», — сказал он.

Кинематографист признался, что ему ближе позиция дяди. «Не люблю Запад. Я очень люблю приехать в Лондон… Легко сказать… Меня и не пустят туда теперь ни за что», — заявил Кончаловский.

При этом он подчеркнул, что после окончания учебы в Великобритании принял решение сразу вернуться на родину. «Я решил, что просто не хочу себя обманывать. Как окончил, в тот же день поехал обратно в Россию. Я никогда не менял гражданство, никогда у меня не было вида на жительство», — добавил он.

Ранее Никита Михалков заявил о катастрофическом падении актерского уровня.

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