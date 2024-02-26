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15:10, 26 февраля 2024Культура

Михалков заявил о катастрофическом падении актерского уровня

Михалков заявил, что актерский уровень в РФ и за рубежом катастрофически упал

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист Никита Михалков заявил о катастрофическом падении актерского уровня. Своим мнением он поделился в разговоре с aif.ru.

Режиссер заявил, что в его академию театрального и киноискусства приходят порядка 470-500 человек, которые уже являются актерами, работающими по своей специальности. Из них отбор проходит всего 13 человек, оканчивает школу семь человек, а в театр попадает один.

«Катастрофически упал актерский уровень. Сегодня медийность зарабатывается совершенно другим способом. Актер боится ее потерять. "Склифосовский" первый сезон, второй, пятый, десятый. И уже бороду не сбрить, ты приговорен», — подчеркнул Михалков.

Он добавил, что медийность — это «заработок, известность и популярность», а потому актеры очень боятся потерять ее: «А сыграть так, что тебя как актера не узнают даже, это тоже очень страшно, и очень мало кто может. Я уж не говорю о том, что хочет. Поэтому съемочная площадка "Очей черных" она катастрофически отличается от сегодняшней съемочной площадки».

Ранее стал известен многомиллионный заработок Михалкова с собственного спектакля под названием «12» в Красноярске.

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      Анастасия Астахова
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