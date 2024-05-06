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01:01, 6 мая 2024Ценности

Звезда «Золушки» пригласила мать на съемку и оконфузилась из-за мини-платья

Камила Кабельо

Камила Кабельо. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Камила Кабельо оконфузилась перед матерью на съемке из-за откровенного наряда. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

27-летняя исполнительница приняла участие в новой фотосессии, на которую пригласила свою родительницу Синухе Эстрабао. Так, звезда фильма «Золушка» позировала в бассейне в асимметричном черном мини-платье на одно плечо и босоножках на огромной платформе и каблуках.

При этом, когда знаменитость попыталась покинуть водоем, ее одежда завернулась кверху, обнажив бедра и зону бикини. В свою очередь, мать девушки, помогавшая ей выбраться, потянула подол платья вниз, чтобы прикрыть оголенное тело наследницы.

В апреле Камила Кабельо посетила музыкальный фестиваль Coachella в Калифорнии, США, без косметики.

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      Карина Черных
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