Певица Камила Кабельо вышла на публику без макияжа
Кубино-американская певица Камила Кабельо посетила музыкальный фестиваль Coachella в Калифорнии, США, без косметики. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
27-летняя звезда, исполнившая главную роль в фильме «Золушка» 2021 года, вышла на публику, отказавшись от макияжа и демонстрируя естественную внешность.
Для упомянутого мероприятия знаменитость выбрала белую прозрачную майку на широких бретелях и укороченные джинсовые шорты. Помимо этого, Кабельо надела гетры из денима и белые кроссовки.
Свой образ она завершила черной курткой-бомбером. В качестве аксессуаров девушка выбрала многочисленные аксессуары в виде нескольких ожерелий и солнцезащитные очки.
Ранее в апреле Бейонсе показала внешность без макияжа и наращенных волос. 42-летняя исполнительница предстала перед камерой, находясь на процедурах у стилиста.