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12:31, 24 апреля 2024Ценности

Певица Камила Кабельо вышла на публику без макияжа

Певица Камила Кабельо посетила фестиваль Coachella без макияжа

Фото: The Daily Stardust / BACKGRID / Legion-media.ru

Кубино-американская певица Камила Кабельо посетила музыкальный фестиваль Coachella в Калифорнии, США, без косметики. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летняя звезда, исполнившая главную роль в фильме «Золушка» 2021 года, вышла на публику, отказавшись от макияжа и демонстрируя естественную внешность.

Фото: The Daily Stardust / BACKGRID / Legion-media.ru

Для упомянутого мероприятия знаменитость выбрала белую прозрачную майку на широких бретелях и укороченные джинсовые шорты. Помимо этого, Кабельо надела гетры из денима и белые кроссовки.

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Свой образ она завершила черной курткой-бомбером. В качестве аксессуаров девушка выбрала многочисленные аксессуары в виде нескольких ожерелий и солнцезащитные очки.

Ранее в апреле Бейонсе показала внешность без макияжа и наращенных волос. 42-летняя исполнительница предстала перед камерой, находясь на процедурах у стилиста.

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      Екатерина Ештокина
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