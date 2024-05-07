46-летняя Анфиса Чехова снялась топлес в ванной

Телеведущая Анфиса Чехова снялась топлес в ванной

Российская телеведущая Анфиса Чехова снялась в откровенном виде. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 46-летняя знаменитость предстала топлес, сидя в ванне, которая наполнена пеной. При этом она позировала, сидя спиной к камере. Кроме того, Чехова распустила короткие темные волосы. «Это любовь», — подписала она ролик.

Ранее в мае Анфиса Чехова показала последствия инъекции ботокса со словами «глаз упал». Знаменитость запечатлела себя в автомобиле по пути в косметологическую клинику в Дубае. При этом она сняла солнцезащитные очки и продемонстрировала глаза разного размера.