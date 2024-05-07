Бежавший из Польши судья заявил о риске втягивания страны в конфликт на Украине

Польский судья Шмидт предупредил о риске втягивания страны в конфликт на Украине

Бежавший в Белоруссию судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт предупредил о риске втягивания страны в конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего мы сейчас наблюдаем этап, когда Польша может быть втянута в конфликт на Украине, когда польские войска могут быть введены на территорию Украины. Наемники и так называемые инструкторы там давно есть. Мы сейчас говорим об официальном вводе войск», — рассказал Шмидт.

Ранее Шмидт отказался от своей должности и попросил политического убежища в Белоруссии в знак протеста Варшаве. По его словам, он подвергся преследованиям в собственной стране из-за несогласия с политикой и действиями польских властей, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне. Он также указал, что выступает за добрососедские отношения Польши с Россией и Белоруссией.

Произошедшее прокомментировали также власти Польши. В частности, глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что шокирован действиями Шмидта.