«Всем этим управляли из России». Кто и зачем крадет бесценные книги Пушкина в Европе и возвращает их на родину?

В Грузии разоблачены воры, похищавшие в Европе редкие книги для продажи в России

В конце апреля Европол объявил о разоблачении банды профессиональных воров, которая специализировалась на редких изданиях русских классиков. За два года им удалось похитить десятки уникальных книг, каждая из которых стоит миллионы, а то и десятки миллионов рублей. Добычу продавали с молотка в Москве и Санкт-Петербурге. В Европе подозревают, что кражи заказывали в России.

Воры приходили в библиотеки под видом ученых и беженцев и скрывались с книгами, стоящими сотни тысяч евро

В апреле 2022 года двое мужчин — один постарше, другой помладше — пришли в библиотеку Тартуского университета в Эстонии, пишет The New York Times. Они назвались беженцами с Украины и рассказали, что изучают цензуру в России XIX века. Один из них надеялся, что это исследование поможет ему получить стипендию для обучения в США, а другой, его дядя, хотел ему помочь. Для работы им требовали первые издания книг Александра Пушкина и Николая Гоголя, которые хранились в Тартуском университете.

В течение десяти дней они приходили в читальный зал и брали для изучения все новые и новые книги. А спустя несколько месяцев сотрудники библиотеки обнаружили, что восемь редчайших книг исчезли, пишет ERR.ee. Пропажу заметили не сразу, потому что воры подменили подлинники искусными подделками. По разным оценкам, сумма ущерба составила от 76 до 158 тысяч евро.

Тогда же три уникальные книги исчезли из Национальной библиотеки Латвии. Похожий трюк воры провернули и в библиотеке Вильнюсского университета (Литва): в мае 2023 года им удалось вынести из читального зала для редких книг и читального зала для профессоров 17 редких изданий русских авторов. Стоимость похищенного оценили в 440 тысяч евро.

Они будто вытащили драгоценные камни из короны. К счастью, забрали не все, но несколько изумрудов, бриллиантов и рубинов потеряны Иероним Граля профессор Варшавского университета

Во Франции похитители обчистили сразу несколько библиотек. Среди прочего пострадала Национальная библиотека Франции в Париже. Вор действовал по той же схеме, что и в Тарту: 48-летний житель Грузии около 40 раз приходил в библиотеку и брал первые издания Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Достоевского. По его словам, они требовались ему для диссертации о демократии в русской литературе XIX века. Позднее оказалось, что исчезли три редчайшие книги, стоящие 450 тысяч евро. Библиотекари подозревают, что вор спрятал подлинники в гипсе, который был у него на руке, пишет The Times.

В Берлине они подменили в библиотеке три книги Пушкина — «Братьев-разбойников», «Бориса Годунова» и «Кавказского пленника», — а также первые издания книг футуристки Александры Экстер и поэта Алексея Крученых, в сумме стоящие сотни тысяч евро. Чтобы изготовить копии, воры заранее пересняли их страницы. В октябре 2023 года три редкие книги, в том числе сборник Пушкина, похитили из библиотеки в Женеве (Швейцария). Ущерб составил 173 тысячи швейцарских франков (17 миллионов рублей).

Сильнее всех пострадала библиотека Варшавского университета в Польше. Воры похитили оттуда десятки работ русских писателей XIX века, в общей сложности стоящих около миллиона евро. По словам профессора Варшавского университета Иеронима Граля, во время Второй мировой войны библиотекари рисковали жизнью, чтобы спасти эти книги: бесценные тома прятали от немецких оккупантов за двойным потолком. И лишь теперь, сетует он, их не удалось защитить от разграбления.

Библиотека Варшавского университета Фото: Artinpl / Wikimedia

Чтобы обмануть библиотекарей, похитители подменяли оригиналы искусными копиями

По данным Европола, за 2022 и 2023 год ворам удалось стащить по меньшей мере 170 редчайших книг, стоящих не менее 2,5 миллиона евро. Пострадали библиотеки в Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литве, Польше и Швейцарии. Почти во всех случаях похищали только самые редкие и дорогие издания русских писателей XIX века. Исключения тоже случались: среди похищенного оказался сборник украинского поэта Тараса Шевченко, напечатанный в 1840 году.

Правоохранительные органы разных стран быстро поняли, что имеют дело с организованной бандой, действующей по всей Европе. У воров имелся характерный почерк. Как правило, перед кражей они несколько раз посещали библиотеку под видом исследователей, в сферу профессиональных интересов которых входят русские писатели XIX века. Во время этих визитов они тщательно измеряли книги, фотографировали страницы и обложку, чтобы затем сделать копию.

Спустя несколько дней, недель или даже месяцев воры возвращались, снова брали ту же книгу и, посмотрев, возвращали библиотекарю подделку. Иногда, как пишет Agence France-Presse, копии оставляли желать лучшего, в других случаях имели феноменальное качество. Так или иначе, библиотекари ни разу не заподозрили подвоха.

Копии были исключительно качественными. Нужно изучать их с лупой, чтобы заметить отличия, такие как мелкие детали печати, неверный штамп или бумагу не того типа Барбара Хейндль представительница берлинской библиотеки

Впрочем, порой обходились и без копий: в октябре 2023 года двое преступников тайно проникли в Национальный институт восточных языков и цивилизаций в Париже, вынесли оттуда 12 редких книг и скрылись на автомобиле пособника. Но подобная тактика встречалась не так уж часто.

Библиотека Тартуского университета Фото: Mandariina / Wikimedia

Похищенные книги продавались на аукционах в России и уходили с молотка за миллионы рублей

Похищенные книги вскоре всплывали на аукционах в России. Agence France-Presse пишет, что книги, похищенные из библиотеки Варшавского университета, якобы появились в российском аукционном доме «Литфонд» — их происхождение было легко определить по библиотечным штампам и номерам в каталоге.

Первое издание одной из книг Пушкина, предположительно, украденное в Польше, 22 декабря 2022 года ушло с молотка за 30,5 тысячи евро

В ноябре 2023 года на российских аукционах были проданы 10 томов редких изданий Пушкина суммарной стоимостью 10 миллионов рублей. В том же году лермонтовский «Герой нашего времени» был куплен анонимным коллекционером за шесть миллионов рублей. Нельзя сказать с уверенностью, были ли они украдены из европейских библиотек, но именно такие книги привлекали похитителей.

Генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров заверил репортера Agence France-Presse, что его аукционный дом действует строго в рамках российских законов. По его словам, книги со штампами существующих государственных библиотек не только не продаются, но и не выставляются на продажу.

В Европе подозревают, что кражи заказали некие патриоты России, желающие вернуть книги на родину

Директор библиотеки Варшавского университета Анна Володько, уволенная после исчезновения книг, считает, что воры выполняли чей-то заказ. «Мы подозреваем, что кражи делались по заказу, — говорит она. — Все украденные книги на русском. Работа такого рода всплывает в предложениях аукционных домов и антикварных магазинов, действующих на российском рынке».

Сходного мнения придерживается профессор Варшавского университета Иероним Граля. «Для меня очевидно, что всем этим централизованно управляли из России», — сказал он в интервью Agence France-Presse.

Французские и польские следователи не исключают, что российскими заказчиками краж движет не столько корысть, сколько желание вернуть на родину редкие книги русских писателей.

Подобными мотивами руководствуются китайские толстосумы, в последние годы скупающие китайские древности на аукционах по всему миру

Сходное мнение в беседе с Le Monde высказала заведующая русским фондом Университетской библиотеки языков и цивилизаций (BULAC) Аглая Ашешова. По ее мнению, заказчиков краж первых изданий Пушкина мог вдохновлять преувеличенный русский патриотизм.

Доказательств того, что кражи действительно совершались по российскому заказу, пока нет.

Фото: Olga Zinovskaya / Shutterstock / Fotodom

Все задержанные похитители оказались гражданами Грузии. При облаве нашли большую часть похищенных книг

Одного из похитителей книг, исчезнувших из Тартуского университета, удалось арестовать. Им оказался гражданин Грузии Бека Цирекидзе. В январе 2024 года его приговорили к лишению свободы на два года. «Племянника», который приходил в библиотеку вместе с ним и врал про стипендию в США, пока не нашли.

8 ноября 2023 года в брюссельском аэропорту задержали еще одного гражданина Грузии — некоего Михаила З. Ордер на его арест был выдан в Литве. Его подозревают в краже из библиотеки в Вильнюсе, Париже и Варшаве. Именно он ходил в парижскую библиотеку с гипсом на руке.

Следствию удалось идентифицировать и его подельника — 58-летнего Валерьяна Р. Он приехал во Францию из Грузии по туристической визе под видом букиниста и антиквара. На родине Валерьян Р. работал шофером. После задержания он уверял, что не имеет отношения к кражам и всего лишь собирался продавать в Грузии копии редких книг.

20 ноября 2023 года во французском городе Монбельяр задержали еще одного подозреваемого. Он также оказался жителем Грузии и, предположительно, замешан в похищениях книг не только во Франции, но и в Женеве. В тот же день во Франции арестовали еще троих подозреваемых: мужчину и двух женщин из Грузии, приходящихся друг другу родственниками.

В конце апреля 2024 года правоохранительные органы Грузии и Латвии при содействии Европола провели облаву в 27 различных местах, вероятно, связанных с преступниками. Им удалось задержать еще четырех граждан Грузии, подозреваемых в кражах. Грузинский телеканал «Рустави 2» утверждает, что в числе задержанных — супружеская пара Мате Цирикадзе и Ана Гоголадзе.

По сообщению грузинской прокуратуры, задержанным предъявлены обвинения в особо крупной краже, совершенной организованной группой. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

При облавах сотрудникам полиции удалось найти более 150 похищенных книг. Подлинность одной из книг, украденных во Франции, уже подтверждена.